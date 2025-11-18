Arts et Métiers de Lille : la directrice démissionne et l’institution s’enfonce dans la crise

« Je vous informe que, à sa demande, j’ai mis fin aux fonctions de directrice de campus Catherine Davy. » Ce lundi 17 novembre, c’est en ces termes on ne peut plus sobres que Laurent Champaney, directeur général des Arts et Métiers (Ensam), a annoncé le départ de la responsable de l’antenne lilloise de la célèbre école d’ingénieurs.

Ex‐directrice du campus d’Angers, Catherine Davy était entrée en fonction avec un mandat clair : demeurer ferme sur les enjeux de sécurité, mais permettre le retour d’une ambiance de travail apaisée après les vives tensions ayant opposé les élèves et son prédécesseur M. Philippe Degobert, parti en début d’année 2024.

Au terme d’une mission de médiation de six mois, Catherine Davy, professeure de mécanique notamment passée par l’École centrale de Lille, avait pris les rênes de l’école en juin 2024. Mais la nouvelle directrice a braqué les étudiants dès son arrivée. En cause, comme pour son prédécesseur, des conflits autour de l’organisation du gala annuel de l’école, historiquement organisé dans les imposants – mais aussi vieillissants – locaux du boulevard Louis XIV.

Accusations de violence physique et enquête ministérielle

Dans ce contexte de tensions renouvelées, son agression présumée d’une élève au soir du 11 novembre 2024, lors d’un événement d’intégration, a enterré pour de bon l’espoir d’une amélioration des relations entre les deux parties, ainsi que Mediacités …