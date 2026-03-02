Arts et métiers de Lille : des conseils de discipline ravivent les tensions entre étudiants et direction

« On est en train d’ouvrir une nouvelle phase. Dans votre article, ne parlez pas que du négatif ». En cette journée portes ouvertes des Arts et métiers (Ensam) de Lille, le 31 janvier dernier, Olivier Pagni, nouvellement nommé à la tête du campus, tient à dire à Mediacités que la crise que traverse l’école d’ingénieurs depuis de longs mois est en passe d’être résolue.

L’homme au CV très fourni de militaire – il a notamment été officier de marine – succède à Catherine Davy. Celle‐ci a démissionné le 17 novembre 2025. Elle avait appris quelques jours plus tôt que son procès pour « agression physique » et « harcèlement scolaire en milieu universitaire » débouchait sur une nullité de procédure.

Le profil d’Olivier Pagni, très éloigné de celui d’un enseignant‐chercheur – le bagage habituellement de rigueur pour un poste de direction dans l’enseignement supérieur – dit beaucoup de la situation de l’Ensam de Lille. Il a également été fonctionnaire au ministère des armées.

Le mandat qui …