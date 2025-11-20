La partition n’est pas terminée. Le 7 novembre 2025, les responsables de l’École de musique de Villeneuve d’Ascq (EMVA), municipalisée au forceps à la rentrée 2024, ont saisi le procureur de la République de Lille pour porter leur combat acharné contre la municipalité sur le terrain pénal. La plainte, que Mediacités révèle, détaille sur 29 pages des faits présumés de « faux intellectuel et usage », « prise illégale d’intérêts », « favoritisme », « violations du droit du travail et discriminations syndicales » ou encore « non‐respect des procédures de marché public ».

Cette nouvelle offensive judiciaire s’ajoute aux nombreuses autres procédures déjà engagées auprès du conseil des prud’hommes pour licenciements abusifs (toujours en cours) mais aussi auprès du tribunal correctionnel pour diffamation et discrimination syndicale. « C’était dans les tuyaux depuis longtemps, indique Sylvain Estager, 2e adjoint aux finances et future tête de liste de la majorité sortante

Successeur de Gérard Caudron

Vendredi 14 novembre, Sylvain Estager a été investi par le Rassemblement citoyen comme tête de liste pour les municipales par 149 voix sur 164 votants. Déjà désigné chef de file, l’adjoint aux Sports prend donc officiellement la suite de Gérard Caudron qui, après une ultime volte‐face, a décidé de ne pas figurer en première place sur la …