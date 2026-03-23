A Villeneuve d’Ascq, Gérard Caudron réussit son passage de relais

Avec 34,36 % des suffrages, la liste menée par Sylvain Estager l’emporte facilement devant ses trois opposants. La continuité du « caudronisme » est assurée pour sept années supplémentaires.

Ils étaient confiants au soir au 1er tour et ils avaient raison. En divisant les oppositions, la quadrangulaire du second tour a permis à Sylvain Estager, le successeur désigné par Gérard Caudron, de l’emporter haut la main avec 33,93 % des voix (+ 764 par comparaison au 1er tour). Derrière, trois blocs se sont neutralisés : l’opposition de droite, menée par l’adjoint Vincent Balédent fait mieux que son score du 1er tour avec 25,65 % des voix (+ 528 voix).

A gauche, c’est à nouveau LFI qui vire en tête avec 22,49 % des voix (+ 5 points par rapport au 1er tour). En progressant de plus de 1 000 voix, la liste d’Ugo Bernalicis est parvenue à incarner le mieux le vote de gauche anti‐Caudron. A l’inverse, les trois listes fusionnées (Printemps villeneuvois, PS et celle de l’ancien adjoint aux Sports Farid Oukaïd) sont loin d’avoir fait le plein. Avec 17,94 % (3 787 voix), ils perdent près de 2 000 voix sur le 1er tour et paient au prix fort l’hétérogénéité de leur électorat.

Caudron, la « carpette » et le « Bernalizi »

Dimanche soir, Gérard Caudron n’a pas pu s’empêcher d’exprimer quelques‐unes des saillies dont il est coutumier. Il a ainsi traité Jean‐Luc Mélenchon de « carpette » et n’a pas hésité à écorcher lourdement le nom d’Ugo « Bernalizi », son meilleur ennemi. Sylvain Estager, lui, s’est réjoui plus sobrement que la ville de Villeneuve d’Ascq « qui ne ressemble à aucune autre » aller pouvoir poursuivre sur la même voie.

Gérard Caudron, maire de 1976 à 2016 (à l’exception du mandat 2002–2008), va continuer à siéger au conseil municipal (comme adjoint) et au conseil communautaire malgré ses 81 ans. A Villeneuve d’Ascq, la continuité l’emporte. Pauline Ségard, elle, sauve son siège à la Métropole européenne de Lille, où elle devrait continuer de présider le groupe écologiste. L’adjoint PS Victor Burette siégera désormais dans l’opposition municipale tout comme Farid Oukaïd.