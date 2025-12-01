Pensionnat de Riaumont : la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à André Dupon annulée

Après la lettre de protestation envoyée par le Collectif des victimes de Riaumont au comité de la Légion pour réclamer l’annulation de cette décoration, la cérémonie prévue mercredi 3 décembre 2025 a été annulée par la Grande Chancellerie de la Légion. Côté politique, les réactions très peu nombreuses témoignent du malaise suscité par cette affaire.

Après les accusations de violences physiques et sexuelles contre André Dupon, président de Vitamine T, la cérémonie de remise de sa Légion d'honneur annulée. Photo DR.

Les révélations de Mediacités sur les accusations portées contre André Dupon, directeur de Vitamine T, quand il était éducateur au foyer traditionaliste catholique de Riaumont, à Liévin, dans les années 1970, n’ont pas tardé à provoquer un premier effet : la remise de la Légion d’honneur à André Dupon, prévue le 3 décembre 2025, a été annulée comme nous le confirme La Grande Chancellerie de la Légion.

Cette décision, très rare, semble avoir été prise dans l’urgence par la Grande Chancellerie de la Légion dirigée par le général d’armée François Lecointre, lui‐même directement nommé par Emmanuel Macron, suite à l’envoi d’un courrier de la part du collectif des victimes de Riaumont. « Les déclarations d’anciens pensionnaires du foyer de Riaumont à Liévin ne permettent pas qu’il soit aujourd’hui reçu au grade d’officier de la Légion d’honneur, aussi les dispositions suspensives de l’article R49 du code de la Légion d’Honneur sont mises en oeuvres. La situation de M. Dupon pourra être réexaminée au regard des vérifications et des décisions de justice qui interviendront à l’avenir » , nous a‑t‐on précisé.
Deux plaintes déposées en réaction à la cérémonie
Dans cette lettre écrite par des victimes de Riaumont envoyée le 25 novembre 2025, le collectif déplore que celui qui est accusé par certains de ses membres de les avoir violentés ou agressés sexuellement à la fin des années 1970 puisse recevoir …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Ixchel Delaporte

1 / ?