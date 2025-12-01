Pensionnat de Riaumont : la cérémonie de remise de la Légion d’honneur à André Dupon annulée

Les révélations de Mediacités sur les accusations portées contre André Dupon, directeur de Vitamine T, quand il était éducateur au foyer traditionaliste catholique de Riaumont, à Liévin, dans les années 1970, n’ont pas tardé à provoquer un premier effet : la remise de la Légion d’honneur à André Dupon, prévue le 3 décembre 2025, a été annulée comme nous le confirme La Grande Chancellerie de la Légion.

Cette décision, très rare, semble avoir été prise dans l’urgence par la Grande Chancellerie de la Légion dirigée par le général d’armée François Lecointre, lui‐même directement nommé par Emmanuel Macron, suite à l’envoi d’un courrier de la part du collectif des victimes de Riaumont. « Les déclarations d’anciens pensionnaires du foyer de Riaumont à Liévin ne permettent pas qu’il soit aujourd’hui reçu au grade d’officier de la Légion d’honneur, aussi les dispositions suspensives de l’article R49 du code de la Légion d’Honneur sont mises en oeuvres. La situation de M. Dupon pourra être réexaminée au regard des vérifications et des décisions de justice qui interviendront à l’avenir » , nous a‑t‐on précisé.

Deux plaintes déposées en réaction à la cérémonie

Dans cette lettre écrite par des victimes de Riaumont envoyée le 25 novembre 2025, le collectif déplore que celui qui est accusé par certains de ses membres de les avoir violentés ou agressés sexuellement à la fin des années 1970 puisse recevoir …