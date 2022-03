Ixchel Delaporte : Effectivement, ce fut une enquête longue et difficile, avec notamment de très longues heures à chercher sur Internet pour essayer de retrouver les enfants passés par le village de Riaumont, ce pensionnat intégriste situé à Liévin (Pas-de-Calais). Mais une fois le contact établi, certains m’ont tout de suite raconté ce qu’ils avaient vécu. C’était comme un éboulement. Ils ne s’arrêtaient plus de parler durant des heures au téléphone. C’était comme s’ils attendaient ce coup de fil.

Vous écrivez que certains anciens sont peu à peu passés, grâce à vos échanges, d’un statut d’anonymes à celui de victimes. Qu'entendez-vous par là ?



Il y a eu plein de modes d’approche différents. Quelques anciens se sont limités à un récit unique d’un bloc. Avec d’autres, j’ai fait un chemin pendant ces deux années. C’était pour eux comme une prise de conscience. Ils passaient d’un discours favorable à Riaumont à la reconnaissance d’abus sexuels. Il y a eu beaucoup d’allers-retours entre nous. Je les tenais au courant des avancées de mon enquête, je leur expliquais les raisons qui avaient conduit le Père Revet à créer Riaumont, comment les enfants accueillis s’inscrivaient dans une sorte d’idéologie de la charité qui permettait de disposer de l’appui des notables de Lille, Lens ou Liévin et du soutien de magistrats. Les pensionnaires ne se rendaient pas compte, par exemple, que la Chorale de Riaumont constituait avant tout une vitrine fantastique pour recueillir des dons.

Une grande sincérité et délicatesse se dégagent de votre travail. Ce n’est en rien une enquête à charge même si votre constat est terrible...

Ce livre, ce n’est pas un guet-apens. C’est factuel, je relate des témoignages. Si on me dit que Riaumont c’était bien, je le laisse. Je n’ai pas noirci le tableau. Le problème, ce sont les profils différents des gamins. Certains étaient armés pour vivre à Riaumont, pour subir une éducation à la dure ; les autres, les plus faibles, ont été détruits. Ce qui est sûr, c’est que pas un seul des anciens interrogés ne m’a soutenu que la violence ne faisait pas partie du quotidien. C’était une violence systémique, instaurée. Et tous m’ont dit que la sortie de Riaumont était très compliquée pour eux parce qu’ils étaient inadaptés. On leur avait appris que tous les autres, à l’extérieur, ne valaient rien, qu’ils étaient dans la déchéance et le mal.

Beaucoup vivent d'ailleurs très mal l’après-Riaumont. Il y a même eu des suicides...

Oui. Et cela suscite un retournement incroyable du discours de la part de l’institution. Lorsqu’il parle de ces suicidés, le Père Argouarc’h, qui a pris la suite du Père Revet à la mort de ce dernier en 1986, déplore ne pas avoir réussi à les exorciser durant leur séjour au village, à faire entrer Dieu dans leur âme et soutient que Satan les a emportés. Il ne se rend pas compte une seconde que Riaumont pouvait être à l’origine de ce mal-être. Je révèle dans le livre que Romain, qui s’est pendu en 2001 au village, a été sous la coupe de l’Abbé Régis Spinoza, dont tous les anciens m’ont dit combien il était toxique. En 2021, ce prêtre a été condamné à trois ans de prison avec sursis pour violences sur mineurs de moins de quinze ans commises à L’Angélus, une école catholique privée située dans le Cher dont il assumait la direction.

Malgré des rapports d’inspection très réservés, le pensionnat de Riaumont a pu se maintenir jusqu’en 2019. En 2013, une première plainte pour viol a été déposée qui n’a toujours pas abouti. Comment expliquer cette sorte d’impunité ?

Il y a quand même eu le retrait de l’agrément en 1982. Le changement de président de la République, avec l’arrivée de François Mitterrand, a beaucoup joué. A partir de cette année-là, Riaumont n’a plus pu recevoir d’enfants placés. Le village est devenu une simple école privée hors contrat. Le suicide de Romain a entraîné une première mise en cause directe de l’institution. Mais il a fallu attendre 2013 et la plainte pour viol de Soren contre quatre encadrants (deux laïcs et deux prêtres) pour qu’une enquête de police soit engagée. Plus de 200 auditions ont été menées. L’enquête est finie depuis plus d’un an, elle est entre les mains d’une juge de Béthune mais il ne se passe rien. Personne ne comprend pourquoi ça traîne autant. D’autant que certains des accusés sont toujours en fonction…

En 2017, le Père Alain Hocquemiller est mis en examen pour détention d’images pédopornographiques et il doit quitter la direction du Village de Riaumont. Depuis, l’affaire est toujours à l’instruction, au tribunal de Lille cette fois.

Quel a été l’impact de la médiatisation de ces affaires judiciaires durant les années 2018 et 2019 ?

Les débats ont redoublé sur les groupes Facebook privés des anciens. Ça a commencé à se craqueler… Il y a eu scission entre ceux qui craignaient un dénigrement total de Riaumont et qui ont essayé de protéger le village et les autres qui ne voulaient plus le faire à n’importe quel prix. Mais au niveau des instances, rien n’a changé. C’est assez incroyable. Du coup, comme la justice n’embraye pas, les partisans de Riaumont s’en servent pour dire que lorsqu’on saura enfin qui sont les brebis galeuses, on pourra les mettre de côté et rouvrir l’école.

Ce qui frappe, c’est le silence assourdissant de toutes les autorités de contrôle : l’église, l’éducation nationale, la justice, la mairie de Liévin… Personne ne semble s’inquiéter des mauvais traitements subis par les enfants.

Effectivement. Lors de mon enquête, je me suis aussi heurté à un mur du silence. Le maire de Liévin, Laurent Duporge, n’a pas voulu me répondre. Son prédécesseur, Jean-Pierre Kucheida, ne m’a transmis sa réponse qu’après le bouclage du livre, deux à trois mois après que je l’ai sollicité alors qu’il connaissait très bien ma deadline.

La mairie de Liévin a couvert Riaumont de A à Z et continue à le soutenir . Les élus étaient admiratifs de l’œuvre du Père Revet. Pour eux, c’était une super vitrine, un lieu de charité valorisant, une aide pour les enfants perdus des mines… À Noël, la mairie socialiste offrait au Village des colis de bonbons et de gâteaux. Dans les années 70-80, il faut se souvenir que la place du prêtre est encore essentielle. C’est une figure tutélaire, un peu comme le maire. Et puis le Père Revet était dans toutes les soirées et savait y faire pour obtenir des appuis.

Pour mon enquête, le rectorat de Lille a mis près de deux mois avant de m’envoyer un mail m’indiquant qu’ils ne pouvaient pas parler puisqu’une affaire judiciaire était en cours. Mais ce n’est pas recevable puisque je les sollicitais sur l’histoire de Riaumont, sur la scolarisation des enfants à l’école publique jusqu'en 1982, soit bien avant les plaintes. En fait, ils bottent en touche. C’est pareil pour le ministère de la Justice. Il y a clairement un dysfonctionnement de la protection de l’enfance à Riaumont et tout ce que l’attachée de presse me répond, c’est qu’ils m’ont ouvert les archives pour que je puisse enquêter ! C’est faible comme réponse. C’est grave et c’est faible.

Ce qui est grave aussi, c’est que les personnes mises en examen pour violences sur mineurs ou viols sont toujours en place puisque la justice n’est pas rendue…

Oui. Le Père Philippe Peignot, par exemple, officie dans une paroisse en Gironde bien qu’il soit accusé de viols aggravés ; Bernard M., lui, est en prison. Il était infirmier laïc à Riaumont avant d’être ordonné prêtre à Vannes où il a agressé des enfants pendant vingt ans. Suite au dépôt de plainte de Soren qui le vise parmi quatre personnes, la police a fini par faire le rapprochement et il a été mis en détention pour l’affaire de Vannes, pas pour Riaumont. Une autre personne concernée par la plainte de Soren est toujours à Riaumont et totalement protégée.

Votre livre pourrait-il changer les choses ?

Je pense que oui. Bruno Raout, par exemple, sans qui ce livre n’aurait jamais existé, a fini par déposer une plainte pour viol contre le Père Philippe Peignot, en décembre 2021. Il a été placé à Riaumont à 6 ans et les faits se seraient passés alors qu'il en avait 14. Bruno en a aussi déposé une autre pour agressions sexuelles et maltraitance physique et psychologique contre André Dupon, le directeur de Vitamine T, une grosse association d’insertion lilloise. Il était chef de la Chorale de Riaumont dans les années 70. Philémon réfléchit lui aussi à déposer plainte pour agressions sexuelles. Et d’autres gens viennent vers moi en ce moment. Donc d’autres choses vont arriver.

André Dupon nie farouchement toute agression sexuelle. Dans votre livre, il condamne avec la plus grande fermeté et le plus profond dégoût les faits de violences sexuelles de prêtres à l’égard d’enfants et assure qu’il n’a jamais eu connaissance de châtiments corporels à Riaumont. Est-ce crédible ?

Non. André Dupon a peur d’être éclaboussé par le livre et cette plainte. Il est très mal parce qu’il n’a jamais rendu public le fait qu’il a été élevé par Riaumont, où il fut un temps novice. Quand il a vu que j’avais les preuves de sa présence, il s’est mis à plaider sa bonne foi et à déplorer l’embrigadement qu’il y a subi. Il s’est retourné contre Riaumont. C’est sa ligne de défense.

Qu’espérez-vous que votre livre entraîne comme conséquences ?

Moi, ce que je veux, c’est que tous les anciens de Riaumont se disent qu’enfin les choses sortent et qu’ils en soient soulagés parce que personne n’a jamais voulu les croire jusqu’à présent. Je voudrais aussi que le Vatican soit clair sur la place qu’il accorde à Riaumont dans la mesure où le Village se réclame du droit pontifical alors que c’est faux ! Je voudrais que le diocèse d’Arras arrête de se laver les mains en disant qu’ils ont essayé d’intervenir mais sans succès. J’ai aussi l’espoir que la justice accélère, que l’État se mêle des écoles privées hors contrat parce que cela relève de la protection de l’enfance. Les parents peuvent placer leurs enfants où ils le veulent mais pas sans contrôle. Il n’est pas possible de laisser des enfants maltraités en toute impunité.