Pas moins d'une quarantaine de gendarmes, dont certains dépêchés de Clermont-Ferrand ou de Paris, et quatre gardes à vue à l’issue des perquisitions. C’est peu de le dire : le coup de filet ordonné par le Parquet national financier (PNF), révélé ce 29 mars par Mediacités , a secoué la cité ponote. La justice a ouvert une enquête préliminaire pour favoritisme, corruption et trafic d’influence à propos de l’attribution de l’exploitation de la halle du marché couvert du Puy-en-Velay. Dans notre enquête , nous avons expliqué comment cette procédure avait été pipée par les services de la ville et de l’agglomération en vue de disqualifier un restaurateur, opposant politique de la majorité.

De source judiciaire, les quatre gardés à vue sont Jérôme Eynard, adjoint au maire du Puy chargé des commerces, Stéphane Granet, directeur général des services commun à la ville et à l’agglomération du Puy, ainsi que la responsable du pôle Économie de proximité (poste également mutualisé entre la ville et la communauté d’agglomération) et son supérieur direct au sein du service Développement économique. Contactée par Mediacités pour confirmer les identités des gardés à vue, la mairie n’a pas donné suite à nos sollicitations.

🔴 Selon les informations de @MediacitesLyon, une perquisition ordonnée par le Parquet national financier est en cours au Puy-en-Velay. Elle concerne le marché public de la halle du marché couvert. https://t.co/oIDN2aAwTX — Mediacités (@Mediacites) March 29, 2022

Appel à la démission du conseil municipal

Il faut dire que la municipalité de Michel Chapuis et de Laurent Wauquiez (maire jusqu’en 2016, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est toujours conseiller municipal de la majorité) est dans la tourmente depuis nos révélations et les perquisitions surprises du PNF. « Mon sentiment est que le marché public a été passé dans les règles », a prudemment commenté Michel Chapuis dans La Montagne. Pas de quoi calmer l’incendie. Dans le média en ligne Zoomdici, le chef de file de l’opposition Laurent Johanny (Génération.s), réclame de la « transparence » et même la démission du conseil municipal en cas de confirmation des soupçons du parquet financier.

A la Région aussi, les opposants réclament des comptes. « Toute la lumière doit être faite sur cette affaire et ces pratiques », a tweeté le groupe écologiste peu de temps après notre publication. Les élus EELV et leurs alliés soulignent que « le conseil régional présidé par Laurent Wauquiez a largement subventionné ce projet à hauteur de 837 000 euros (commission permanente de décembre 2021) » et annoncent qu’ils transmettront les décisions de la collectivité liées à la halle ponote au procureur de la République.

« L'apparente mafia qui règne sur le Puy-en-Velay »

Au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire, Alexis Haon, le restaurateur floué du marché public, se déclare « anéanti » par l’affaire et dénonce « l'apparente mafia qui règne sur le Puy-en-Velay ». En face, Guillaume Fourcade, bénéficiaire de la concession de la halle, nie tout favoritisme. Il a organisé une conférence de presse, ce jeudi 31 mars, avec son associé Frédéric Bayer, lors de laquelle il s’est dit victime collatérale d’« une histoire médiatique et politique qui le dépasse ». « On est au milieu d’un règlement de comptes », dénonce-t-il encore.

D’après les propos rapportés par Le Progrès ce vendredi 1er avril, dans son édition de Haute-Loire, les deux hommes confirment avoir été en lien avec les services de la ville. « Les gens de la mairie et de l’agglo sont à disposition pour aider les acteurs économiques à se développer. Donc si on ne peut pas communiquer avec, on ne fait plus d’affaires », défend Frédéric Bayer. Mais celui-ci renvoie la faute de possibles irrégularités sur ses interlocuteurs : « Quand on ne doit pas dire certaines choses, libres à eux de ne pas donner les éléments. »

Mediacités reviendra dans les prochains jours sur les conditions d’attribution de l’exploitation de la halle du marché couvert.