On en découvre chaque jour un peu plus sur les conditions très avantageuses pour le concessionnaire et exploitant Atosca du contrat qui le lie à l’État pour la construction de l’A69. Dans un article publié le 25 avril, Mediapart détaille un plan de financement de l’autoroute « encore plus subventionnée qu’il n’y paraît ».

Dès novembre dernier, Mediacités avait pu calculer le montant réel des subventions publiques accordées à l’A69 – « 23 millions d’euros, auquel il faut ajouter 75 millions euros d’apports en nature (études financées par les collectivités, terrains mis à disposition, ouvrages existants, etc.) » – grâce à la lecture des quelque 550 pages d’annexes du contrat de concession dans des conditions épiques.