« Dans l’Est lyonnais, le “tramway Aulas” roule à vide », avions‐nous titré. Fin avril 2021, Mediacités brossait un tableau édifiant des trois premiers mois de fonctionnement du T7. Cette ligne circule entre Vaulx‐en‐Velin, station « La Soie », et le stade de l’Olympique lyonnais, via les arrêts « Décines Centre » et « Décines Grand Large », 7 jours sur 7, de 6 heures à 23h30. Mais il peinait donc à déplacer les foules – c’est un euphémisme. « On va attendre la sortie de la crise sanitaire pour voir comment ça démarre, défendait à l’époque, auprès de Mediacités, Jean‐Charles Kohlhaas, vice‐président (EELV) du Grand Lyon chargé des déplacements. Et s’il faut réduire l’offre ou la supprimer, on le fera. »

Deux ans après la déclaration du « Monsieur Transports en commun » de la Métropole et alors que le Covid‐19 ne perturbe plus la vie en société depuis des mois et des mois, nous sommes remontés à bord du tramway T7. A‑t‐il enfin