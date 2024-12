Épandages pollués aux PFAS : des résultats rassurants sur deux échantillons de terre

En exclusivité, Mediacités a pu consulter les résultats d’analyse de parcelles agricoles ayant reçu, par le passé, des boues chargées en « polluants éternels ». Bonne nouvelle : ils n’inquiètent pas le chercheur Sébastien Sauvé, spécialiste des PFAS. Mais d’autres sols, plus ou moins proches des usines Arkema et Daikin, seraient autrement plus contaminés selon une vaste étude scientifique et participative.