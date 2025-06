Raffinerie Total de Donges : l’inquiétante pollution aux PFAS

Aux abords de la raffinerie de Donges, « l’incident du P551 » n’en finit plus de remonter à la surface. Cette défaillance de maintenance, pudiquement nommée du nom de la cuve d’essence incriminée, avait provoqué le soir du 21 décembre 2022 la fuite de 770 000 litres de carburant autour du site de TotalEnergies, la troisième plus grande raffinerie en France.

« Les premiers jours, je n’ai pas été impacté par la fuite, témoigne Lilian Gallet, habitant de la ville industrielle. Mais les vents ont tourné. C’est là que j’ai commencé à sentir des odeurs épouvantables et à voir des pluies de mousses qui arrivaient chez moi », retrace ce riverain à Mediacités. Les mousses se dispersent par morceaux dans son jardin et atteignent le récupérateur d’eau, destiné à abreuver ses volailles.

Pour circonscrire la fuite d’hydrocarbures et empêcher qu’un incendie ne se déclare, une importante quantité de mousses anti‐incendie est pulvérisée au sol et dans l’air. Dans la composition de ce produit, on trouve des PFAS (per‐ et polyfluoroalkylées), ces substances toxiques couramment appelées « polluants éternels » en raison de leur persistance dans l’environnement et l’organisme.