C’est le plus bel amphi de la fac de médecine Lyon Sud. Celui où se tiennent les conférences, colloques et rentrées solennelles. C’est aussi, à notre connaissance, le seul de toutes les facs de médecines de France à porter le nom d’un industriel de la santé. Depuis plus de quinze ans, les étudiants qui arpentent le campus d’Oullins-Pierre-Bénite voient s’afficher en grands caractères le nom de « l’amphi Boiron », du nom du leader français de l’homéopathie, dont le siège est installé quelques kilomètres plus à l’ouest, à Messimy.

En 2009, Boiron avait versé 500 000 euros pour financer la moitié de la rénovation de l’amphi de 300 places. En contrepartie, la