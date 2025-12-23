Panser le bitume : à Lyon, les nouvelles mosaïques d’Ememem recensées par Mediacités

Une « flaque » de carrelage qui mêle du rose, du bleu, du noir et du blanc, en plein centre ou presque de la place Bellecour – donc de Lyon voire du Grand Lyon – mais nous étions passés à côté… L’été dernier, Mediacités avait publié une carte des œuvres de celui qui se fait appeler « Ememem ». Cet artiste joue de la truelle pour combler nids‐de‐poule et trottoirs usés avec des créations originales et colorés de mosaïque. Comme des tâches de poésie dans la ville. L’une d’entre elles, sur la plus célèbre des places lyonnaises, nous avait donc échappé.

Vous retrouverez sa photo sur notre carte mise à jour, ainsi que celles d’une bouche d’égout qui a pris des allures d’arc-en-ciel, dans le 5e arrondissement, ou encore celles d’un pied d’arbre transformé en damier jaune et vert sur les quais du Rhône. Car depuis notre publication, vous avez été