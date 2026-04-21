Suspendu mais pas enterré. Ou pas encore ? Dès le lendemain de son installation à la présidence de la métropole de Lyon, Véronique Sarselli annonce dans un communiqué mettre entre parenthèses les travaux préparatoires (sur les réseaux électriques) de « Rive droite », grand projet de réaménagement en promenade végétalisée des quais lyonnais du Rhône, côté presqu’île. La décision était aussi urgente – les premiers coups de pioche de RTE, le gestionnaire du transport d’électricité, devaient intervenir trois jours plus tard – que politique.

Pour son premier acte de patronne du Grand Lyon, l’ancienne maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon