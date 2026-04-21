Le projet « Rive droite » : première pomme de discorde entre Grégory Doucet et Véronique Sarselli

Prévu par les écologistes, le vaste réaménagement des quais du Rhône, côté presqu’île, dépend désormais de la nouvelle présidente LR de la Métropole. Celle-ci a suspendu des travaux préparatoires au chantier sans pour autant renoncer au projet… le temps de la « concertation » avec le maire de Lyon.

Le projet « Rive droite » de réaménagement des quais du Rhône défendu par les élus écologistes. Image : Métropole de Lyon.

Suspendu mais pas enterré. Ou pas encore ? Dès le lendemain de son installation à la présidence de la métropole de Lyon, Véronique Sarselli annonce dans un communiqué mettre entre parenthèses les travaux préparatoires (sur les réseaux électriques) de « Rive droite », grand projet de réaménagement en promenade végétalisée des quais lyonnais du Rhône, côté presqu’île. La décision était aussi urgente – les premiers coups de pioche de RTE, le gestionnaire du transport d’électricité, devaient intervenir trois jours plus tard – que politique.

Pour son premier acte de patronne du Grand Lyon, l’ancienne maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon 

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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