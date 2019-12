Depuis début décembre, pelleteuses et camions se relayent sous les fenêtres des bureaux de la société Art Dan, à Carquefou. À flanc d’une petite colline, sur un bassin versant qui surplombe des dizaines d’hectares de maraîchage sont évacués quelques 1 500 big-bags débordants de billes de caoutchouc et de sable. Potentiellement nocifs et polluants,

Incertitudes

Réglementairement, « ces matières ont le statut de déchets. Ils ne sont pas réputés dangereux », comme le rappelle la préfecture de Loire-Atlantique. Dans un avis de septembre 2018, demandé suite à des reportages du magazine So Foot et de l’émission Envoyé Spécial, l’Anses (l’agence nationale de sécurité sanitaire) parle dans un premier temps de « risque négligeable pour la santé ». Mais reconnaît ensuite des « risques potentiels pour l’environnement » et un manque d’études qui laisse planer des incertitudes « quant aux risques sanitaires potentiels associés à ces matériaux ». Dans sa dernière étude d’octobre 2018 la Yale School of Public Health aux États-Unis, confirme par exemple la présence de « 306 composants chimiques dans le caoutchouc en granulés » dont « 52 ont été classés comme cancérogènes connus, pr . . .

