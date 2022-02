L’égalité devant la loi semble être devenu un principe plus compliqué qu’il ne paraît de prime abord. Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle vient d’en faire l’amère expérience. Comme le révèle Le Monde , le préfet de la région francilienne, Marc Guillaume, a rendu public le 16 février dernier un courrier dans lequel il demande à la présidente du conseil régional d’Ile de France de renoncer à l’une de ses mesures les plus emblématiques : son « bouclier de sécurité ». Concrètement, il s'agit de subventions accordées aux communes qui souhaitent installer des systèmes de vidéosurveillance, ou équiper leurs polices municipales d’armes à feu, de gilets pare-balles, de caméras-piétons, de véhicules, etc.

Cela ne vous rappelle rien ? Souvenez-vous : il s’agit, trait pour trait, des mêmes disposition que le « pacte régional de sécurité » lancé en mars 2021 par Christelle Morançais. A l’époque, la présidente (LR) du Conseil régional des Pays de la Loire ne faisait d'ailleurs pas preuve de plus d’originalité, puisque son texte était lui aussi la copie conforme de celui adopté cinq mois plus tôt par Laurent Wauquiez en Auvergne - Rhône-Alpes. Et, à peu de choses près, de l’arsenal déjà dégainé par Christian Estrosi en 2017. Des pactes de sécurité qui, comme le révélait Mediacités en mai 2021, jurisprudence à l’appui, sont purement et simplement illégaux, la sécurité ne faisant pas partie des compétences des conseil régionaux (hormis celle des lycées et des trains).

Même cause, effets différents

C’est d’ailleurs ce que vient de confirmer Marc Guillaume. Dans son courrier adressé à Valérie Pécresse, le préfet lui demande d’annuler les décisions concernées. « La région a pour mission de contribuer au développement économique, social et culturel, écrit-il. Les subventions à des polices municipales ne relèvent d’aucun de ces domaines. Le conseil régional est donc incompétent pour les accorder ». Soit, en substance, la même chose que ce qu’affirmaient en 2019 le préfet de la région PACA puis le tribunal administratif de Marseille à propos du pacte lancé par Christian Estrosi, qui a été contraint d’abandonner ces mesures, comme nous le racontions.

Et en Pays-de-la-Loire, alors ? Eh bien rien… Interrogée à l’époque de notre première enquête, il y a 9 mois, elle indiquait à Mediacités que « l’analyse du dossier [était] en cours et qu’aucune décision n’[avait] été prise à ce stade ». Depuis, rien n'a changé et le silence perdure. « À ce stade, nous n’avons pas reçu d’alerte officielle », se félicite d'ailleurs l’entourage de la présidente de région, dans un article de Presse Océan publié le 21 février. Entre-temps, les 3 millions d’euros de crédit du plan ont été presque entièrement dépensés, au bénéfice de 83 communes. Christelle Morançais envisage même de voter dès juin 2022 une nouvelle enveloppe.

Retour de bâton pour Valérie Pécresse

Ce qui est illégal en Ile-de-France et en PACA semble donc être légal en Pays-de-la-Loire et en Auvergne – Rhône-Alpes. Et tant pis, donc, pour l’égalité devant la loi. Un drôle de retour de bâton pour Valérie Pécresse qui, sur d’autres aspects, n’hésite pas à remettre en cause ce principe constitutionnel fondamental. Le 6 décembre dernier, la candidate LR à la présidentielle se prononçait pour une « territorialisation des peines », annonçant vouloir « des circonstances aggravantes quand un crime ou délit est commis dans un quartier de reconquête républicaine pour durcir les sanctions ». Une mesure jugée inconstitutionnelle par la plupart des juristes, comme Mediacités le démontre avec Veracités 2022, son outil de vérification des promesses des candidats.

Ne pas être jugé de la même manière selon que l’on habite à une endroit ou à un autre, ou ne pas avoir la possibilité de prendre les même mesures selon que l'on dirige une région ou une autre... Valérie Pécresse et Christelle Morançais, l’une de ses nombreuses porte-paroles, ont toute la campagne pour disserter sur le sujet.