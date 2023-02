Il y a quatre ans quasiment jour pour jour, Mediacités révélait « l’inquiétant mystère des éoliennes de Nozay », en Loire-Atlantique. Une enquête sur une inquiétante hécatombe bovine qui enclencha une couverture médiatique nationale de cette improbable – et triste – histoire. Au pied de huit éoliennes installées en 2012 par l’entreprise toulousaine ABO Wind pour l’exploitant allemand KGAL, on trouv(ait) deux exploitations agricoles familiales. Celle du couple Didier et Murielle Potiron et leurs 75 vaches. Et celle de Céline Bouvet, qui élevait alors une quarantaine de ruminants.

Après 13 ans de combat, les éleveurs ont aujourd'hui