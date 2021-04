Selon les informations de Mediacités, confirmées par le parquet de Nanterre, au moins deux perquisitions ont eu lieu à Rueil-Malmaison ce jeudi dans la matinée. Les policiers ont perquisitionné simultanément le domicile de l’ancien ministre, actuel président du Grand Paris et maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, ainsi que la mairie de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). « Deux policiers sont arrivés en tenue civile vers 9h30. Ils ont demandé beaucoup de documents. A 12h30 ils y étaient encore », raconte à Mediacités un agent qui a assisté à la scène. Selon nos informations, plusieurs services de la Ville seraient dans le collimateur des enquêteurs : le service foncier, celui du droit du sol, ou encore le service financier.

Ces faits interviennent quinze jours après nos révélations concernant la plainte déposée par l’association Anticor pour « détournement de fonds publics », « prise illégale d’intérêts » et « faux et usage de faux » qui vise notamment le maire de Rueil-Malmaison et plusieurs de ses proches. Le parquet de Nanterre précise que ces perquisitions ont été effectuées « dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Nanterre en novembre 2020 et confiée à la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) sur des faits également visés par la plainte déposée par l’association Anticor » le 23 mars dernier. « Nous n’avons pas attendu Anticor pour ouvrir une enquête », raconte une source judiciaire. Nous avions d’autres informations mais qui rejoignent les faits dénoncés par Anticor. »

« Je n'ai rien à cacher »

Comme nous le révélions dans nos précédentes enquêtes, l’association anticorruption soupçonne Patrick Ollier d’avoir vendu un