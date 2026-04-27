Le bilan des inspections lancées dans l’enseignement privé après l’affaire Bétharram se fait attendre

Alors qu’une proposition de loi visant un « renforcement considérable » du contrôle des établissements privés sous contrat doit être débattue le 1er juin, le ministère de l’Education nationale n’a toujours pas rendu publiques les conclusions des centaines d’inspections menées dans le sillage de l’affaire Bétharram. Le bilan était pourtant promis pour fin mars.

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray tarde à présenter un bilan des centaines d'inspections menées dans des établissements privés sous contrat partout en France suite à l'affaire Bétharram. Montage : Mediacités

« Il faut absolument tout faire pour que de telles violences ne puissent plus se produire. » Le 17 mars 2025 au micro de la matinale de France Info, voici ce qu’avait exhorté la ministre de l’Education nationale Elisabeth Borne. Ce même jour, une inspection académique de quatre jours débutait au collège‐lycée Le Beau Rameau (ex‐Notre Dame de Bétharram) dans les Pyrénées‐Atlantique. Depuis la fin des années 1950, et sans que les pouvoirs publics n’y mettent fin, un des plus grands scandales de pédocriminalité de l’histoire de l’éducation française s’est déroulé dans cet établissement catholique du Béarn.

« Bétharram doit être envoyé aux oubliettes de l’histoire », affirmera par la suite Pierre‐Vincent Guéret, le président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique. Il plaide alors pour qu’aucun cours ne soit plus jamais donné dans l’enceinte de ce « goulag des Pyrénées », comme le décrivent aujourd’hui d’anciens pensionnaires. Le secrétariat général de l’enseignement catholique a depuis

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Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par Matthieu Slisse

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