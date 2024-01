Semaine sans fin pour la directrice de l’Ehpad DomusVi de Toulouse. Valérie Bérud a dû prendre son clavier dimanche 14 janvier pour écrire à ses personnels ainsi qu’aux familles des résidents, perturbés par les révélations de Mediacités sur son établissement.

« Nous rappelons que les éléments publiés dans la presse sont un acte isolé et ne peuvent en aucun cas être généralisés à une ″maltraitance structurelle″. Nous le réitérons avec force », écrit‐elle. La missive informe également ses destinataires de la mise en place d’un vigile à l’entrée du bâtiment. L’établissement toulousain aurait en effet reçu des « appels malveillants et menaçants ». La directrice assure d’ailleurs avoir porté plainte.

Ces appels font suite à la publication par Mediacités des témoignages de plusieurs familles accusant cette maison de retraite de maltraitance à l’égard de leurs proches. Parmi elles, Juliette Loore, la fille d’un résident qui dispose de plus de 350 heures de bandes sonores enregistrées clandestinement, la nuit, dans la chambre de son père. Ces captations ont été réalisées fréquemment entre le 27 juillet et le 3 octobre 2023, puis de manière plus sporadique jusqu’à la fin de l’année. On y entend le vieil homme âgé de 91 ans se faire insulter et malmené par des employés.

