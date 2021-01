Ca sent le sapin pour le Matou. Aucune annonce officielle n’a filtré, mais l’avenir du petit musée toulousain de la rive gauche semble incertain. Le Musée de l’Affiche de Toulouse avait rouvert en avril 2017, après deux ans de travaux financés par la mairie à hauteur de 793 360 euros pour rénover et agrandir le bâtiment. Mais en quelques mois, ce dernier s’est presque entièrement vidé de ses occupants, et ce, dans la plus grande discrétion.

