Votre ville est-elle bien gérée ? La question s’impose à la veille des municipales. Pour tenter d’y répondre, Mediacités a analysé les comptes annuels de l’ensemble des communes de la Métropole européenne de Lille (MEL) entre 2014 et 2018 afin de les évaluer sur cinq critères clés : les dépenses de personnel, le délai de désendettement, les investissements dans les équipements, les impôts locaux et le fonds de roulement. Cet examen débouche sur une note sur dix (voir notre méthodologie complète en fin d’article). Nous avons intégré dans notre étude les cinq villes de la communauté de communes de la Haute-Deûle, en Flandre française, qui ont rejoint la MEL début 2020 : Carnin, Annoeulin, Bauvin, Provin et Allennes les Marais. Leurs 25 000 habitants viennent s’ajouter aux 1,15 million d’habitants que la métropole lilloise comptait à la fin 2018 (25 000 de plus qu’en 2014).

Plusieurs villages ou petites villes de la MEL sont dans une situation difficile, conséquence parfois d’une gestion approximative. Plus surprenant, la ville centre, Lille, écope d’une note assez décevante, avec des dépenses de personnel qui progressent malgré l’intercommunalité et une dette qui a pratiquement doublé depuis 2014. Vous pouvez consulter les résultats de votre ville à partir de la carte interactive ci-dessous.

Les focus que nous avons consacrés à quelques villes emblématiques de la métropole – soit en raison de leur importance, soit en raison des problèmes rencontrés – permettent par ailleurs de comprendre que les chiffres bruts ne signifient pas grand chose et doivent toujours être replacés dans leur contexte. Les indicateurs que nous avons construits pour cette évaluation essaient de rendre compte de cette complexité, sans faire entièrement le tour de la question. Par exemple, nous avons mesuré le dynamisme de l’investissement dans les équipements réalisés par les communes, sans savoir si les équipements en question sont ou non adaptés aux besoins de la population, ni s’ils ont été réalisés au meilleur coût !

Lille – 237 079 habitants

Des frais de personnel toujours plus élevés malgré la MEL

La ville écope d’un 6/10, alors que notre classement est conçu de telle sorte qu’une ville correctement gérée doit obtenir un 7/10, minimum. Mediacités a déjà soulevé le problème des dépenses de personnel (et répondu aux critiques de la Mairie