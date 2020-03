Stéphane Baly et ses colistiers avaient convoqué leurs supporters, mercredi 5 mars, au Splendid, la salle de spectacle de Lille Fives, pour leur grand meeting de fin de campagne, à quelques jours du premier tour des élections municipales. Des gloires nationales écolos, Noël Mamère, Delphine Batho et Damien Carême, étaient venues prêter main forte à l’équipe locale composée de joueurs d’Europe Ecologie Les Verts (EELV), Génération.s, Diem25, Génération écologie et Volt. Deuxièmes dans les sondages derrière la maire sortante Martine Aubry, les écolos le martèlent : ils veulent voler de leurs propres ailes. Et ramener la coupe du Beffroi à la maison.

La conf’ d’avant match

La conférence de presse précédant le meeting n’a été qu’un simple échauffement. Alignés devant quelques journalistes, la tête de liste et ses soutiens ont tour à tour pris la parole, déclinant tout d’abord chacun quelques éléments de tactique générale. « Penser global, agir local : le défi climatique, c’est aussi une traduction locale pour chacun » a d’abord assuré Baly, avant que Noël Mamère, aujourd’hui retiré des terrains, n’enchaîne : « Les utopistes, ce sont ceux qui veulent garder le système actuel, qui est un système punitif ». Jusqu’à ce que Delphine Batho, ex-ministre socialiste de l’écologie, donne le ton à la rencontre : « On est là pour gagner, pour prendre la ville ».

Le stade

Pour ce dernier rendez-vous à 10 jours du premier tour, Stéphane Baly n’a pas choisi une salle au hasard. Dans le catalogue des établissements lillois, le candidat écologiste a opté pour le Splendid. Cet ancien cinéma reconverti en salle de concert, dans le quartier populaire de Fives, n …

