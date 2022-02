Est-on plus malheureux dans les Hauts-de-France qu’ailleurs en France ? C’est en tout cas ce que soutient le dernier rapport du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) sur la santé mentale dans la région, publié le 18 janvier 2022. « Une personne sur quatre est confrontée à un trouble psychique au cours de sa vie : 200 000 patients sont actuellement concernés en région », déroule le document. Des chiffres qui ne sont pas sans conséquences : les maladies psychiatriques entraîneraient un risque de suicide supérieur de 30% dans les Hauts-de-France à celui de la moyenne nationale.

« Dans notre région, ce qui est différent, ce sont les conditions socio-économiques défavorables par rapport au reste de la France métropolitaine », explique Laurent Plancke, responsable de l’observatoire régional de la santé mentale et de la psychiatrie à la Fédération régionale de recherche en psychiatrie et santé mentale (F2RSM Psy). Si le niveau de vie peut influencer la santé mentale, « le suicide est plurifactoriel ; on n’a jamais de cause unique », précise le sociologue.

Moins de suicides dans la métropole lilloise

« Plus on est riche et diplômé, moins on a de troubles psychiques », caricature le rapport du Ceser en grossissant volontairement le trait (« Il ne s’agit pas d’une corrélation mécanique et il reste nécessaire d’éviter les raccourcis de raisonnement », tempère-t-il). Pour Laurent Plancke, un haut niveau socio-économique semblerait en effet « protecteur ».

Au sein de la région, il note une scission nette entre les territoires : « On a deux zones qui se différencient significativement : la métropole lilloise, locomotive économique, et le sud de la région, la vallée de l’Oise, qui a un dynamisme économique également important. Entre les deux, on a des zones beaucoup plus défavorisées. L’Aisne, un département qui se dépeuple, qui n’arrive pas à attirer dans ses hôpitaux les médecins et professionnels de santé, la Somme qui souffre également d’un déficit d’attractivité… » Les derniers chiffres de l’Observatoire de la santé mentale en France, sortis en juin 2021 et repris par l’étude du Ceser, pointent également ces disparités entre les départements de la région. Ainsi le taux d’hospitalisation pour tentative de suicide pour les 12-18 ans s’élève, par exemple, à 24,9 pour 100 000 habitants dans le Nord, et 47,6 pour 100 000 habitants dans la Somme. Du simple au double, ou presque…

Le diagnostic territorial publié par la F2RSM Psy en 2018 note quant à lui une mortalité suicidaire moins élevée qu’ailleurs dans la métropole européenne de Lille. En 2015, 2 230 personnes ont été hospitalisées à la suite d’une tentative de suicide dans la métropole, soit 16,6 pour 10 000 habitants. Dans la Somme, 1 418 ont été hospitalisées pour les mêmes raisons, soit 31,5 pour 10 000 habitants.

« On meurt moins du suicide grâce à des interventions plus ciblées, notamment vis-à-vis des personnes qui ont déjà fait une tentative », explique Laurent Plancke. Le dispositif d’accompagnement téléphonique VigilanS, par exemple, aurait engendré une diminution des tentatives de suicide de l’ordre de 10 à 12% trois ans après sa mise en place à l’échelle du Nord et du Pas-de-Calais en 2015. Un succès qui explique son extension, par la suite, à l’ensemble des territoires français. « La prévention du suicide, c’est quelque chose de complexe qui ne peut pas reposer sur un seul dispositif », nuance cependant Christophe Debien, praticien hospitalier au CHU de Lille et responsable du déploiement de VigilanS à l’échelle nationale.

« Il faut penser la MEL en plusieurs pôles. Roubaix, ce n’est pas Lille. »

La métropole européenne de Lille serait-elle plus épargnée par les troubles psychiques pour autant ? Pas tout à fait, car ce territoire est lui-même marqué par de fortes disparités. « La MEL est une mégalopole multiculturelle avec de nombreux brassages, explique Christophe Debien. Il faut penser la MEL en plusieurs pôles. Roubaix, ce n’est pas Lille. » Et de rappeler - réflexe professionnel - le numéro national gratuit de prévention suicide, le 3114.

C’est aussi ce que souligne le diagnostic territorial de la F2RSM Psy : « Les inégalités socio-économiques sont très marquées en secteurs du territoire, voire même entre quartiers d’une même commune, comme à Lille, à Roubaix ou à Tourcoing, où quelques centaines de mètres peuvent séparer des quartiers en grande difficulté de zones très résidentielles. » « Roubaix, c’est la ville des paradoxes », constatait Saïd Habbas, conseiller en insertion professionnelle de la ville, dans une vidéo devenue virale en novembre 2021. De grandes fortunes y sont nées, comme le fondateur de l’enseigne de distribution Auchan, mais 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La crise sanitaire n’a pas aidé : en septembre 2021, le Secours populaire y distribuait en moyenne 200 à 250 colis alimentaires par jour.

Le nombre de patients suivis pour des troubles psychiatriques est, quant à lui, plus élevé dans la métropole lilloise que dans le reste de la région. En 2018, la part de la population prise en charge en service de psychiatrie s’élevait à 4,7% dans le territoire Métropole-Flandres (MEL - Flandre intérieure - Dunkerquois), contre 3,7% dans les Hauts-de-France ou 2,7% dans la Somme.

Une offre de soins plus importante dans la MEL

« On a des taux de prise en charge supérieurs à ce qu’on a ailleurs car on a un grand nombre de services hospitaliers et ambulatoires. On est dans une zone dense où on peut assez facilement gagner un centre médico-psychologique », liste Laurent Plancke. Au 1er janvier 2020, le Nord comptait 117 psychologues pour 100 000 habitants, selon l’Observatoire de la santé mentale. L’Aisne, quant à elle, en dénombrait seulement 82. « Si vous prenez l’équipement psychiatrique de l’Aisne par rapport à celui de Lille, c’est le jour et la nuit ! », confirme Christophe Debien. Dans ce département, quatre établissements de santé ont un pôle de psychiatrie. Ils sont neuf sur le territoire de la Métropole-Flandres.

Pour Laurent Plancke, la santé mentale d’une population reste cependant - et assez logiquement - très difficile à évaluer. Les études s’appuient en effet sur le nombre de malades pris en charge en psychiatrie. Seulement, « il y a souvent une période où on nie nos problèmes de santé et on ne se rapproche pas des lieux de soins ». La démarche de se faire aider par un professionnel est, là encore, fortement influencée par le profil socio-économique des malades : « C’est une pratique plus bourgeoise que populaire », soutient-il.