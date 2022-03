Il a attendu les toutes dernières semaines pour apporter son parrainage à Emmanuel Macron. Rudy Elegeest, maire de Mons-en-Baroeul, a fini par acter son ralliement au président de la République. Le résultat d’une lente maturation pour cet homme politique atypique de 62 ans, qui s’est toujours défini comme social-démocrate de sensibilité de gauche. « C’est une expression de raison, explique-t-il à Mediacités, dans un contexte où on a besoin d’expérience, de nuances et, oserai-je les mots, de sagesse et d’équilibre. Et ce n’est pas un auto-portrait. »

La précision fait sourire. Car ce parrainage est l’étape indispensable afin de pouvoir éventuellement être investi comme candidat de la majorité présidentielle aux législatives de juin prochain sur la 2e circonscription (Mons, Villeneuve d’Ascq, Ronchin, Lézennes…). Alors candidat, le maire de Mons-en-Baroeul ? « Cette fois-ci, contrairement à tous les moments où j’ai laissé passer les trains, je suis tenté, répond-t-il. Mais ma décision n’est pas prise à cette heure. J’irai là où je crois pouvoir être le plus utile. »

« Un homme libre »

C’est donc à cette aune qu’il faut estimer la perspective d’une candidature. Utile, Rudy Elegeest ne l’est plus vraiment au sein de la Métropole européenne de Lille (MEL). Sèchement battu en juillet 2020 par Damien Castelain, faute notamment du soutien de Martine Aubry et malgré celui de Gérald Darmanin, il est depuis cantonné dans le rôle ingrat de conseiller métropolitain d’opposition. Sans pouvoir, sans infos, Rudy Elegeest se lasse sans doute de jouer en vain les éveilleurs de conscience, de dénoncer la logique de guichets d’une collectivité qui se devrait, au contraire, déployer une vision et prendre des « décisions de rupture » — comme il l’a encore rappelé à l’occasion du vote sur l’agrandissement de l’aéroport Lille-Lesquin, un projet auquel il s’oppose au nom de l’urgence climatique.

« Je pense qu’il peut et qu’il va y aller », confie Martine Aubry

Est-il encore utile à la tête de la commune de Mons (21 000 habitants), dont il est maire depuis plus de vingt ans ? « Une ville à laquelle j’ai consacré toute ma vie de façon excessive », admet-il. Encore faudrait-il avoir prévu la relève... « J'y travaille », assure-t-il. Utile, le serait-il comme député en devenant une voix parmi les 577 élus de l’Assemblée nationale ? Et alors qu’il ne dispose d’aucun réseau national et qu’il n’a jamais pris de carte dans un parti afin de rester « un homme libre », comme il le répète à l’envi ? Il faut donc écouter ceux qui le connaissent bien pour oser le pronostic. Et notamment Martine Aubry, qui a travaillé étroitement avec le maire de Mons lorsqu’elle présidait la métropole entre 2008 et 2014 : « Je pense qu’il peut et qu’il va y aller », confie-t-elle à Mediacités.

Une vive opposition aux Insoumis

Parmi les motivations de Rudy Elegeest pour mener ce combat, il y a notamment sa détestation du titulaire du poste, l’Insoumis Ugo Bernalicis. « Je ne partage ni ses orientations de fond, ni ses méthodes, assène le maire de Mons. Durant tout son mandat, je l’ai vu que deux ou trois fois aux monuments aux morts mais jamais à une réunion locale. Sauf dernièrement pour mettre de l’huile sur le feu [lors d’une rencontre sur les projets immobiliers de la rue du Becquerel, NDLR]. En 2017, Ugo Bernalicis fut le vainqueur surprise d’une bataille rocambolesque. Houmria Berrada, la candidate de La République en marche (LREM), s'était vu retirer son soutien par le parti entre les deux tours, alors qu'elle était arrivée en tête au soir du 1er tour, après les révélations de La Voix du Nord rappelant qu'elle avait été condamnée en 2011 pour avoir falsifié ses diplômes.

« Ugo Bernalicis aurait pu me remercier », sourit avec le recul Delphine Garnier, à l’époque référente départementale de LREM. Cette macroniste de la première heure s’est illustrée lors du premier tour des départementales de juin 2021 où, sur le canton de Villeneuve-d’Ascq, elle a décroché le meilleur score du parti présidentiel avec son binôme MoDem Christian Carnois (26,92 %), devançant de cinq points le chef de file du PS Didier Manier - finalement vainqueur. Le résultat d’un travail de terrain pour cette novice en politique, européenne convaincue (elle préside l’association pour une Renaissance européenne dans le Nord). Ce score en fait-elle une candidate légitime pour les législatives sur la 2e circonscription ? « Ce ne serait ni stupide ni illogique », se contente-t-elle de répondre, tout en prenant soin de souligner que sa priorité est de travailler à la réélection d’Emmanuel Macron « beaucoup moins jouée d’avance qu’on ne le dit ».

À l’inverse des autres partis, dont les candidats sont déjà désignés ou pressentis (Audrey Linkenheld pour le PS ; Caroline Vannier pour Les Républicains ; Benjamin Lucas pour les Verts-Génération.s, etc.), il est urgent d’attendre l’issue de la présidentielle pour les macronistes. Et l’arbitrage de la commission d’investiture nationale... où la voix du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, comptera beaucoup.