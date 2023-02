Sur les 2,8 millions d’actifs dans les Hauts-de-France, un quart travaille dans la métropole européenne de Lille (MEL), note l’INSEE dans une étude parue la semaine dernière. Et ce phénomène de concentration des emplois se poursuit : entre 2013 et 2019, les emplois ont progressé de 3 % au sein de la métropole alors qu’ils se sont réduits de 0,6 % si l’on considère la totalité des Hauts-des-France. De plus, 26 % des entreprises des Hauts-de-France sont installées dans la métropole de Lille, « un poids qui s’est renforcé de 3 points en 15 ans » précise l’INSEE.

Que penser de cette métropolisation du marché de l'emploi ? La MEL, toujours plus attractive économiquement, ne risque-t-elle pas d'assécher et finir par dévitaliser les territoires alentours ? Pour donner du sens à ces chiffres, nous avons interrogé le géographe Laurent Chalard, les économistes Olivier Bouba-Olga et Jessie Lerousseau ainsi que Jean-Marie Ernecq, ancien directeur administratif de la région Nord-Pas-de-Calais.