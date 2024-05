Retombées économiques des JO à Lille : le patronat rêve du milliard

Avec 52 matchs de handball et de basket organisés au stade Pierre Mauroy et plus d’un million de spectateurs attendus, la métropole de Lille sera cet été le second pôle des Jeux de Paris. De quoi faire tourner la tête du milieu patronal lillois, qui espère un milliard d’euros de retombées économiques. Un impact fort improbable selon plusieurs spécialistes interrogés par Mediacités.