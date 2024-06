Législatives anticipées : ce que nous apprennent les résultats des élections européennes dans la métropole lilloise

Une toile à trois couleurs : le brun du Rassemblement national (RN), quelques notes du jaune présidentiel et, enfin, de rares taches rouges vifs, traces de “l’insoumission” des plus grandes villes. Dans la métropole lilloise, le tableau des résultats des élections européennes donne à avoir des lignes de fractures particulièrement prononcées. Absente de l’image, l’abstention de près de la moitié des électeurs dans le département du Nord (49,7 %).

Une métropole, trois types de bastions

Dans “la plus grande métropole agricole de France”, plusieurs bastions électoraux sont à distinguer. Dans les plus petites communes de l’agglomération – les plus rurales aussi -, le RN est tout puissant. Il arrive en tête dans 70 des 95 villes et villages de la MEL.

À l’inverse, à Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq, la liste de Jordan Bardella ne dépasse pas 20 % et c’est le rouge insoumis qui est accroché aux beffrois, où plutôt aux cheminées des anciennes usines textiles, à l’image de Roubaix où la liste emmenée par Manon Aubry récolte 42,8 % des voix, soit près de trois fois plus qu’en 2019 (15,1%).

Enfin, dans les villes de la banlieue cossue, le parti présidentiel connaît ses dernières poches de résistance : seulement 15 communes de la MEL, de Lambersart à Bondues en passant par Verlinghem, ont placé la liste de Valérie Hayer en tête.

