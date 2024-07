CARTE – Les résultats des élections législatives dans le Nord

Dans le Nord, le RN et ses alliés arrivent en tête – ou l’emportent dès le premier tour – dans 12 circonscriptions, quand, dans la métropole lilloise les candidats de l’ex‐majorité présidentielle Ensemble et du Nouveau Front Populaire (NFP) se placent en tête dans respectivement cinq et quatre circonscriptions. Ce scrutin est marqué par une forte participation (64,14% en moyenne), d’où 12 triangulaires dans le département et des rapports de force qui vont évoluer à la faveur des désistements de candidats Ensemble ou NFP pour « faire barrage » au RN. Découvrez les résultats avec notre carte.

