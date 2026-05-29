La stratégie offensive du Furet du Nord se fracasse sur la crise du livre

Annoncé dans la foulée d’un plan social en 2024, le plan de transformation du groupe de librairies Nosoli, présenté comme « ambitieux », a échoué. Comme l’avait révélé La Voix du Nord, le propriétaire des chaînes Decitre et Le Furet du Nord a demandé le 26 mai son placement en redressement judiciaire, lequel devrait être examiné le 1er juin par le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Alors que la première restructuration s’était traduite par la fermeture de trois magasins et une cinquantaine de suppressions de postes, celle qui se profile pourrait être beaucoup plus sanglante. Alors que le groupe exploite dix‐huit magasins sous l’enseigne du Furet du Nord et neuf sous la marque Decitre, La Voix du Nord croit savoir qu’entre cinq et quinze fermetures seraient envisagées. Le détail de ces mesures devrait être précisé lors d’un comité social et économique extraordinaire prévu le 2 juin.

Chute d’activité catastrophique

Dans un communiqué, Nosoli justifie cette restructuration par « une dégradation plus rapide qu’anticipée du marché depuis le début de l’année 2026 ». Plus précis, et surtout plus alarmiste, un collaborateur interrogé sous le sceau de l’anonymat par le quotidien régional indique qu’il s’agirait « d’une baisse d’activité à deux chiffres », soulignant qu’il n’avait « jamais vu ça. Jamais. Jamais. »

Plus inquiétant encore, le site Actualitté, spécialisé dans « les univers du livre », cite un document diffusé en interne faisant état, au 31 mars 2026 …