« Essorés », « fliqués », « en souffrance » : le méchant blues des libraires du Furet du Nord

Entreprise rêvée pour un salarié il y a encore dix ans, le Furet du Nord subit la crise du marché du livre et en fait supporter la pression à ses collaborateurs. Trois ans après une première grève historique, un an après un plan social, les libraires rencontrés par Mediacités dénoncent une perte du sens de leur métier dans un climat de surveillance et de management toxique.

Un an après un plan de sauvegarde de l'emploi, le climat social est particulièrement tendu dans les magasins du Furet du Nord où des libraires dénoncent un management toxique. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

L’enseigne fait partie du paysage et de la vie des nordistes depuis un siècle. Le Furet du Nord, institution locale connue pour sa principale librairie installée sur la Grand’place de Lille, et vaisseau amiral du groupe Nosoli, traverse depuis quelques années une crise interne profonde. « On nous disait à demi‐mot que le Furet pouvait mettre la clef sous la porte. Et que son avenir dépendait de nous pour nous mettre la pression », raconte Alix, libraire en poste au Furet du Nord depuis une dizaine d’années, en évoquant « des relevés de situation concernant l’entreprise » régulièrement présentés aux personnels.

D’après les comptes sociaux consultés par Mediacités, l’entreprise voit son chiffre d’affaires stagner depuis plusieurs années mais son résultat net reste – même faiblement – dans le vert (à l’exception de l’exercice 2021, plombé par le Covid). « On nous essore alors que l’entreprise est bénéficiaire, c’est abjecte, poursuit Alix. Ces dernières années, les libraires du Furet du Nord ont vu leur métier évoluer et leurs conditions de travail se dégrader. »

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Simon Henry

