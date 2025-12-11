L’enseigne fait partie du paysage et de la vie des nordistes depuis un siècle. Le Furet du Nord, institution locale connue pour sa principale librairie installée sur la Grand’place de Lille, et vaisseau amiral du groupe Nosoli, traverse depuis quelques années une crise interne profonde. « On nous disait à demi‐mot que le Furet pouvait mettre la clef sous la porte. Et que son avenir dépendait de nous pour nous mettre la pression », raconte Alix, libraire en poste au Furet du Nord depuis une dizaine d’années, en évoquant « des relevés de situation concernant l’entreprise » régulièrement présentés aux personnels.

D’après les comptes sociaux consultés par Mediacités, l’entreprise voit son chiffre d’affaires stagner depuis plusieurs années mais son résultat net reste – même faiblement – dans le vert (à l’exception de l’exercice 2021, plombé par le Covid). « On nous essore alors que l’entreprise est bénéficiaire, c’est abjecte, poursuit Alix. Ces dernières années, les libraires du Furet du Nord ont vu leur métier évoluer et leurs conditions de travail se dégrader. »