Des isoloirs désertés. Dans l’agglomération lyonnaise, comme dans le reste de la France, la participation s’est effondrée lors de ce premier tour des élections municipales et métropolitaines. Moins de quatre habitants sur dix sont allés voter. Tous arrondissements confondus, le taux d’abstention est de 61% à Lyon, soit 17 points de plus qu’aux dernières municipales de 2014 (43,9% d’abstention). Dans le reste de l’agglomération, l’abstention dépasse même les 70% des inscrits dans les communes de Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-Fons et Feyzin. La comparaison des taux de participation entre 2014 et 2020 est saisissante.

La participation aux municipales à Lyon en 2014

La participation aux municipales à Lyon en 2020

Dans ces conditions, la légitimité du scrutin interroge alors que l’hypothèse d’un report du second tour, voire d’une annulation des élections, est envisagée.

Gérard Collomb battu par les écologistes dans son fief du 9e arrondissement

De plus en plus confinée, l’agglomération lyonnaise s’est réveillée verte ce lundi matin, au lendemain du premier tour des élections municipales et métropolitaines. Les candidats d’EELV arrivent en tête dans huit arrondissements sur neuf Lyon. Dans le 6e, la droite conduite par le maire sortant Pascal Blache conserve une avance confortable. A l’échelle de la ville, les écologistes devancent largement (28,4%) le candidat de la droite Etienne Blanc (17%), suivi de Yann Cucherat (14,9%), le poulain de Gérard Collomb (qui se présentait de son côté à la Métropole), et de George Képénekian (12%), macroniste dissident allié de David Kimelfeld, qui a déjoué les …