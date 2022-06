Sept semaines. Seules sept semaines séparent l’issue de la présidentielle, le 24 avril dernier, et le premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin. Depuis 2002 et l’inversion du calendrier électoral - la course à l’Élysée passe avant celle pour le palais Bourbon -, les aspirants députés sont priés de faire campagne au pas de charge. C’est encore plus le cas cette année : les longues journées et nuits de négociations à gauche d’un côté, et l’interminable constitution du gouvernement d’un autre, ont figé le débat des législatives jusqu’à la mi-mai.

Dans le Rhône, les électeurs sont appelés à élire ou réélire 14 députés. Parmi les sortants, ils sont dix à briguer de nouveau leur confiance. Quels candidats se présentent dans votre circonscription ? Quels enjeux pour les uns et les autres ? Quels événements ont marqué la campagne électorale ? Réponses, circonscription par circonscription.

• 1ère circonscription - Retour de baron

Le territoire : À cheval sur les 5e, 2e (pointe de la presqu’île), 7e (Gerland), 8e (Grand Trou) et 9e arrondissements (Gorge de Loup) de Lyon.

La vengeance est un plat qui se mange froid et Gérard Collomb est passé aux fourneaux. Le week-end dernier, à une semaine du premier tour, l’ancien maire de Lyon s’est