Finances en berne et bisbilles de gouvernance : le Grand Parc de Miribel Jonage en eaux troubles

Les Grands Lyonnais s’y bousculent par milliers à la belle saison pour profiter de ses quatre plages. Mais on y vient toute l’année pour flâner, jouer, pédaler, galoper, tirer des bords, pagayer, pique‐niquer… Poumon vert (800 hectares de forêts) et bleu (400 hectares de plans d’eau), « jardin de ceux qui n’en ont pas », selon la formule d’un habitué, et, à la fois, réservoir d’eau potable de l’agglomération qu’il protège des inondations, Miribel‐Jonage compte parmi les plus importants parcs urbains d’Europe avec ses 2 200 hectares et ses quelque 4 millions de visiteurs annuels. Ne vous fiez pas néanmoins à la clarté de ses lacs, comme Mediacités le dévoile cette semaine, le Grand Parc navigue en eaux troubles.

« On va dans le mur. Avec la