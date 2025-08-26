Cèdre, tilleul, tulipier… A la recherche des arbres remarquables du Grand Lyon

[CARTE] La métropole de Lyon dispose de centaines d’arbres dits « remarquables » par leur taille, leur aspect ou leur histoire. Un patrimoine végétal méconnu et protégé, recensé par la collectivité et cartographié par Mediacités.

2025-08-Arbres remarquables 5
Un chêne pédonculé, considéré comme « remarquable », à l'angle des rues Viret et de Pressensé, à Villeurbanne. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Lyon, ses bouchons, sa basilique de Fourvière, ses ruelles pavées… et ses arbres ? Au royaume des végétaux lyonnais, il y a d’abord la « piétaille », les arbres d’alignement qui ornent les routes et les trottoirs. La ville de Lyon en compte près de 28 000, dont plus de 8000 platanes. Et puis, il y a les seigneurs. Les plus grands, les plus beaux, les plus vieux, patiemment compilés dans une base de données du Grand Lyon.

Parcourir cette liste, mise en carte par Mediacités [voir ci‐dessous], c’est découvrir des trésors insoupçonnés, cachés derrière un langage de botanistes. Ici on croise un « « bel individu adulte », là un arbre « mature », plus loin un chêne « de collection » ou des « houppiers [sommets] de belle venue ». A l’heure où l’été caniculaire a donné à la canopée des couleurs automnales précoces, ce recensement 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

1€ le premier mois

Puis 7,90€ par mois

Je teste !

  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Dossier lié

Le Grand Lyon, métropole à végétaliser

7 articles
Le Grand Lyon, métropole à végétaliser

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse