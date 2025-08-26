Lyon, ses bouchons, sa basilique de Fourvière, ses ruelles pavées… et ses arbres ? Au royaume des végétaux lyonnais, il y a d’abord la « piétaille », les arbres d’alignement qui ornent les routes et les trottoirs. La ville de Lyon en compte près de 28 000, dont plus de 8000 platanes. Et puis, il y a les seigneurs. Les plus grands, les plus beaux, les plus vieux, patiemment compilés dans une base de données du Grand Lyon.

Parcourir cette liste, mise en carte par Mediacités [voir ci‐dessous], c’est découvrir des trésors insoupçonnés, cachés derrière un langage de botanistes. Ici on croise un « « bel individu adulte », là un arbre « mature », plus loin un chêne « de collection » ou des « houppiers [sommets] de belle venue ». A l’heure où l’été caniculaire a donné à la canopée des couleurs automnales précoces, ce recensement