Plan 100 000 arbres : Des plantations massives dans des lieux bien ciblés

C’était l’une de ses promesses phares de la campagne municipale de 2020. Emboîtant le pas à de nombreux candidats, Jean‐Luc Moudenc promet de planter « 100 000 nouveaux arbres entre 2020 et 2030 ». Six ans plus tard, l’objectif déjà atteint. Après avoir mis les bouchées doubles en 2024 (23 500 arbres plantés) et en 2025 (36 000 arbres), le service de presse municipal communiquait un solde net de « 108 555 arbres plantés, abattages déduits » fin 2025. De quoi réjouir le maire de Toulouse qui, selon un professionnel engagé dans la démarche, « entendait bien aborder l’élection municipale 2026 avec un bilan supérieur à ses promesses ».

Pour atteindre l’objectif, la mairie a incité les entreprises, les associations et les particuliers à chausser les bottes et empoigner les pelles. Leur contribution devait correspondre à un tiers du plan. Le secteur privé a été incité par des initiatives telles que le concours Toulouse+verte, pour les entreprises, ou une subvention aux copropriétés. Dans son décompte, la mairie s’arroge également les microforêts plantées par des associations et des collectifs citoyens, ainsi que les plants distribués aux citoyens lors de manifestations publiques.

https://www.mediacites.fr/enquete/toulouse …