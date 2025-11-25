Près de 200 démissions dans le Rhône et alentours : les raisons de la grande fuite des maires

Conflits, fatigue, inéligibilité : dans les huit départements qui constituaient l'ancienne région Rhône-Alpes, une vague de démissions sans précédent a frappé les mairies au cours du mandat qui s'achève. Dans les communes rurales, mais pas que. Mediacités a recensé les édiles qui ont renoncé à leur fonction et décrypte les raisons de cette recrudescence d'abandons.

Dans les huit départements de l'ex-Rhône-Alpes, Mediacités a recensé près de 200 démissions de maires depuis 2020. Photo : Image d'illustration CC.

« Les démissions volontaires de maires ont atteint un niveau historique », décrivait, en juin dernier, le politologue Martial Foucault dans son enquête annuelle pour l’Association des maires de France (AMF) et le Cevipof. Voilà pour le constat national. Il est encore plus alarmant au niveau local : Auvergne‐Rhône‐Alpes est la région la plus concernée par ce phénomène de « grande démission ».

A l’approche du scrutin municipal, qui aura lieu les 15 et 22 mars 2026, Mediacités s’est penché sur la situation dans les huit départements qui constituaient l’ancienne région Rhône‐Alpes : le Rhône, la Loire, l’Ain, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, la Savoie et la Haute‐Savoie. Sur ce périmètre, 199 démissions ont

Publié le

Temps de lecture : 10 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

