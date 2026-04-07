Sous le patronage de Laurent Wauquiez, la dérive vers l’extrême droite de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes

Nous sommes le 13 décembre 2025. Soit deux mois avant la mort du militant identitaire Quentin Deranque dans une rixe avec des membres du groupe antifasciste La Jeune Garde, en marge d’une action du collectif Nemesis devant Science Po Lyon. Ce jour‐là, l’influenceuse Mila Orriols, membre éminente et médiatique du collectif d’extrême droite qui se revendique féministe, trône à la tribune du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes comme « invitée d’honneur ». Trois jours plus tard, le 16 décembre, elle sera condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon pour « injure en raison de l’origine », après un tweet nauséabond sur les familles maghrébines (elle a annoncé faire appel).

Conviée à la Région par le Cerif, l’institut controversé