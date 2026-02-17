A Lyon, les municipales percutées par la mort du militant identitaire Quentin Deranque

Neuf minutes et demi d’interview au total : deux et demi sur l’élection municipale et ses propositions, près de sept sur la mort du militant néofasciste Quentin Deranque. Ce mardi 17 février, cinq jours après les affrontements qui ont éclaté en marge d’une conférence organisée à Sciences Po Lyon, Jean‐Michel Aulas était l’invité du journaliste Benjamin Duhamel dans la matinale de France inter. Sans éviter de se prendre les pieds dans le tapis – à une question sur la violence en politique, il répond en parlant des embouteillages -, le candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon commente « ce drame terrible qui endeuille notre ville et la France ».

Depuis le lynchage de Quentin Deranque jeudi dernier, et plus encore depuis son décès deux jours après, l’événement a balayé la campagne électorale lyonnaise. Comme le