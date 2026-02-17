A Lyon, les municipales percutées par la mort du militant identitaire Quentin Deranque

« Suspensions » de certaines campagnes électorales, dont celle de Jean-Michel Aulas, récupérations politiques, écologistes pressés de se positionner vis-à-vis de La France insoumise… Depuis jeudi dernier, le lynchage du jeune néofasciste bouscule le débat politique local.

Confrontation entre des militantes du collectif Nemesis (en bas à gauche) et des étudiants antifascistes à proximité de Sciences Po Lyon, le jeudi 12 février dernier. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Neuf minutes et demi d’interview au total : deux et demi sur l’élection municipale et ses propositions, près de sept sur la mort du militant néofasciste Quentin Deranque. Ce mardi 17 février, cinq jours après les affrontements qui ont éclaté en marge d’une conférence organisée à Sciences Po Lyon, Jean‐Michel Aulas était l’invité du journaliste Benjamin Duhamel dans la matinale de France inter. Sans éviter de se prendre les pieds dans le tapis – à une question sur la violence en politique, il répond en parlant des embouteillages -, le candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon commente « ce drame terrible qui endeuille notre ville et la France ».

Depuis le lynchage de Quentin Deranque jeudi dernier, et plus encore depuis son décès deux jours après, l’événement a balayé la campagne électorale lyonnaise. Comme le

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand

1 / ?