Auda Isarn, une discrète maison d’édition néonazie à Toulouse

Quand ils ne tentent pas de manifester à Paris, les néonazis français feuillettent peut‐être des livres de la maison d’édition Auda Isarn. La référence est claire pour les initiés. Cette maison d’édition confidentielle sise à Toulouse doit son nom à un personnage du roman Nouveaux cathares pour Montségur, paru en 1969. L’auteur du roman en question est Marc Augier, nom de plume Saint Loup, qui fut consécutivement journaliste à la Dépêche du Midi, militant socialiste séduit par le nazisme, collabo, et waffen SS.

Marc Augier est condamné à mort par contumace en 1948. De retour en France après son exil en Argentine, il revient en France et bénéficie de la loi d’amnistie en 1953. Resté fidèle à ses idées, il publie essais et romans appréciés par les lecteurs d’extrême droite jusqu’à sa mort en 1990.

Créée en 2002, la maison d’édition toulousaine Auda Isarn – une association comptant zéro salarié en 2026 – ne se contente pas de rendre hommage à cet écrivain emblématique de la fachosphère. Elle propose un catalogue, où les références au national‐socialisme sont nombreuses.

On y trouve ainsi Le jeune hitlérien Quex, un roman de Karl Aloys Schenzinger, médecin et écrivain allemand interdit de publication après‐guerre à cause de ses œuvres de propagande nazie. Mais aussi La peinture allemande sous le IIIe Reich