La députée RN Tiffany Joncour sous la menace de devoir quitter l’Assemblée nationale

La députée RN Tiffany Joncour pourrait‐elle être contrainte d’abandonner son mandat à l’Assemblée nationale après avoir été élue au conseil municipal de Saint‐Priest et au conseil de la métropole de Lyon en mars dernier ? C’est en tout cas ce que soutient l’élu métropolitain écologiste Matthieu Vieira dans un courrier envoyé à la préfecture du Rhône fin mars, dont Mediacités a eu connaissance.

Le raisonnement de Matthieu Vieira, spécialiste de droit public, tient en deux étapes. D’une part, un élu ne