La députée RN Tiffany Joncour sous la menace de devoir quitter l’Assemblée nationale

Selon un élu écologiste de la métropole de Lyon, qui s'appuie sur le code électoral, la patronne de l’extrême droite locale n’aurait pas le droit de conserver son mandat parlementaire après avoir été élue à Saint-Priest et au Grand Lyon. Et ce malgré sa démission du conseil municipal. Une affaire de cumul dont il a saisi la préfecture du Rhône.

Tiffany Joncour, lors des élections municipales et métropolitaines de mars 2026. Photo : Compte X de la candidate.

La députée RN Tiffany Joncour pourrait‐elle être contrainte d’abandonner son mandat à l’Assemblée nationale après avoir été élue au conseil municipal de Saint‐Priest et au conseil de la métropole de Lyon en mars dernier ? C’est en tout cas ce que soutient l’élu métropolitain écologiste Matthieu Vieira dans un courrier envoyé à la préfecture du Rhône fin mars, dont Mediacités a eu connaissance.

Le raisonnement de Matthieu Vieira, spécialiste de droit public, tient en deux étapes. D’une part, un élu ne 

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Par Mathieu Périsse

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