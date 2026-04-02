À Bouguenais, la maire s’octroie une augmentation de 86 %

Une semaine de mandat et déjà une polémique. À Bouguenais, près de Nantes, majorité et opposition s'écharpent sur la substantielle augmentation des indemnités octroyée à la maire (divers droite) Sandra Impériale et à ses adjoints.

À peine réinstallée, directement augmentée. À Bouguenais, la nouvelle mandature de Sandra Impériale (divers droite) s’est ouverte sur une belle revalorisation. Vendredi 20 mars, au cours du conseil municipal d’installation, la nouvelle équipe municipale a voté une augmentation de 86 % des indemnités de la maire qui passent ainsi de 2 427 euros bruts mensuels à 4 521 euros. Et elle n’est pas la seule concernée. La somme reversée à sa première adjointe, Françoise Rabbé, bondit de 817 euros pour atteindre 1 589 euros (plus 94 %). Ses adjoints voient eux leurs indemnités progresser de 64 % (de 817 à 1 342 euros bruts) et ses conseillers délégués de 62 % (de 271 à 438 euros).