Jeux olympiques 2030 : gros chantiers, fort impact, zéro débat

Quel est le lien entre l’installation de mégabassines, l’autoroute A69 et les Jeux olympiques d’hiver ? Sur ces grands chantiers, on ne demande pas l’avis des citoyennes et citoyens, et c’est problématique. Pendant les JO de Milan‐Cortina de cet hiver, un combat a d’ailleurs été peu médiatisé : celui du Collectif citoyen JOP 2030. Ses membres se battent en justice, en France et à l’ONU, pour obliger la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques pour l’édition qui se tiendra dans les Alpes françaises dans quatre ans, à organiser un débat public.

Delphine Larat, cofondatrice du Collectif citoyen JOP 2030, et Jérôme Graefe, un de leurs avocats, tentent ainsi de faire entendre la voix des premiers concernés : les habitantes et habitants des Hautes‐Alpes. MOB, le média de la démocratie, partenaire de notre journal [lire l’encadré ci‐dessous], les a rencontrés. Mediacités vous propose de découvrir l’épisode réalisé par notre consœur Perrine Bontemps, diffusé sur MOB le 9 avril dernier.

Perrine Bontemps (MOB)