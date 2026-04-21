Jeux olympiques 2030 : gros chantiers, fort impact, zéro débat

Quel est le lien entre l’installation de mégabassines, l’autoroute A69 et les Jeux olympiques d’hiver ? Sur ces grands chantiers, on ne demande pas l’avis des citoyennes et citoyens, et c’est problématique. Pendant les JO de Milan‐Cortina de cet hiver, un combat a d’ailleurs été peu médiatisé : celui du Collectif citoyen JOP 2030. Ses membres se battent en justice, en France et à l’ONU, pour obliger la Solidéo, la Société de livraison des ouvrages olympiques pour l’édition qui se tiendra dans les Alpes françaises dans quatre ans, à organiser un débat public.
Delphine Larat, cofondatrice du Collectif citoyen JOP 2030, et Jérôme Graefe, un de leurs avocats, tentent ainsi de faire entendre la voix des premiers concernés : les habitantes et habitants des Hautes‐Alpes. MOB, le média de la démocratie, partenaire de notre journal [lire l’encadré ci‐dessous], les a rencontrés. Mediacités vous propose de découvrir l’épisode réalisé par notre consœur Perrine Bontemps, diffusé sur MOB le 9 avril dernier.
MOB et Mediacités, un partenariat au service de la démocratie
« Tout le monde devrait pouvoir se saisir des enjeux démocratiques, se sentir légitime à réfléchir et à agir sur la démocratie » : le credo de MOB, média vidéo en ligne présent sur Youtube et autres canaux de diffusion [retrouvez les liens ci‐dessous], résonne très fortement avec les valeurs de Mediacités. Dans le manifeste fondateur de notre journal, nous soulignions « la nécessité de revivifier notre démocratie locale » et défendions que nos publications avaient pour vocation de « participer au débat démocratique ».
C’est donc assez naturellement que nos deux médias se sont rencontrés et ont noué un partenariat. C’était à l’occasion des élections municipales de mars 2026. De décembre dernier à ce mois d’avril, vous avez pu découvrir sur MOB et sur Mediacités la série « Radar 2026 », soit 16 épisodes en vidéo pour aborder les grands enjeux du scrutin, au niveau national comme local. Un projet soutenu par Le Fonds pour une presse libre.
Municipales 2026 : les grands enjeux de la campagne en vidéo
Forts de cette première expérience, MOB et Mediacités pourront continuer de collaborer au gré des sujets traités par nos médias respectifs, au service notamment d’une meilleure information de leurs lectrices et lecteurs sur les enjeux démocratiques. C’est dans ce cadre que nous vous proposons, cette semaine, de découvrir la vidéo de Perrine Bontemps sur les JO 2030.
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