Une première période pour lancer la campagne et travailler les automatismes, une seconde pour faire une revue d’effectif. Les quelques 500 supporters qui assistaient au premier meeting de Laurence Garnier, hier soir, ont eu droit à un spectacle en deux volets, autour d’une candidate Les Républicains plutôt assurée, pour sa deuxième participation à la compétition.

LE TERRAIN

Etait-ce une manière de rappeler à Johanna Rolland, son adversaire numéro 1, la déconfiture du projet YelloPark ? Toujours est-il que c’est dans la salle Nantes Erdre, à deux pas de ce stade de La Beaujoire qui aurait pu disparaître pour laisser place à une nouvelle enceinte, que Laurence Garnier avait choisi de donner le coup d’envoi officiel de sa campagne. Au bord du terrain, les affiches « Laurence Garnier, mieux vivre à Nantes » décorent sobrement les murs d’une salle en configuration classique : rangées de sièges alignés face à la scène. A l’entrée, les ultras de la candidate LR recrutent des volontaires pour tenir les bureaux de vote ou faire du porte à porte. Sans grand succès apparemment, si l’on en croit les pages d’inscription restées vierges, pour le porte à porte du moins, à l’issue de la soirée.

L’AMBIANCE EN TRIBUNES

Pour cette première rencontre, les supporters se sont déplacés en nombre. 500 spectateurs selon les journalistes présents (700 à 800 selon les organisateurs les plus exaltés) chauffent l’ambiance. Malgré une moyenne d’âge assez élevée et des looks plutôt BCBG, applaudissements nourris et standing-ovations se succèdent. « Les catho des beaux quartiers sont de sortie » nous glisse un participant. Certes. Mais dans un coin de la salle, on remarque également une . . .

