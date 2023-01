Les données se suivent, se ressemblent et conduisent toujours plus ou moins au même constat : le système éducatif français produit de la ségrégation scolaire. Ou, pour le dire autrement, pratique une forme de « tri social ». Après les collèges et les écoles, le ministère de l’Éducation nationale a publié mi-janvier les indices de position sociale (IPS) de l’ensemble des lycées français, qu’il s’agisse de la voie générale et technologique, de la filière professionnelle ou des lycées polyvalents. Et, cette fois encore, ils révèlent d’importantes fractures. D'un territoire à l'autre mais aussi entre statut (public ou privé) comme entre filières (générale ou professionnelle).

Découvrez Mediacités gratuitement pendant 48h Profitez de deux jours pour lire cet article et parcourir tous nos autres contenus :

En renseignant votre adresse e-mail, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse e-mail à des tiers. En cas d'échec, écrivez à contact@mediacites.fr Accédez aux 4 éditions de Mediacités gratuitement (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse) pendant 48 heures

Découvrez un média 100% indépendant et sans aucune publicité Notre survie dépend de vous Un journalisme local indépendant, sans publicité, avec chaque semaine des enquêtes introuvables ailleurs : voilà ce que vous propose Mediacités. En vous abonnant aujourd’hui, vous pouvez faire la différence.

Je m’abonne Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Résiliation facile à tout moment Déjà abonné ? Je me connecte