Il est loin le temps où l’ouest de la France, jugée comme une terre politique modérée, résistait au Front national. Ce temps du début des années 2000 où Jean‐Marie Le Pen parvenait difficilement à dépasser les 2% dans ces terres labourées par la démocratie chrétienne. Sans être présent au second tour aux dernières élections législatives de 2022 en Loire‐Atlantique, le parti d’extrême droite était quand même parvenu à se hisser à la troisième position des forces politiques. « Entendez‐vous dans les campagnes mugir le Rassemblement national », avions‐nous alors titré il y a deux ans, presque jour pour jour.

En 2024, le RN ne pousse plus des bruits sourds. Il crie ostensiblement sa victoire aux dernières élections européennes dans un grand nombre de communes de Loire‐Atlantique. Entre celles de 2019 et celles de 2024, le parti de Marine le Pen progresse partout. Jusqu’à plus de 20 points dans le pays d’Ancenis. Ce qui fait dire à Gauthier Bouchet, le délégué départemental du RN en Loire‐Atlantique que le département n’est plus une « zone de mission mais une zone conquise ».