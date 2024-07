Législatives 2024 : à Nantes, deux bras de fer PS / macronistes et un avant‐goût d’élection municipale

L’un est l’ancien patron du PS en Loire‐Atlantique (Fabrice Roussel). L’autre est l’actuel (Karim Benbrahim). Maître sur l’agglomération nantaise depuis 35 ans, le Parti socialiste a placé ses poids lourds sur ces deux circonscriptions à enjeux. Et pour cause. Face à eux, deux personnalités de la macronie prêts à livrer bataille aux prochaines échéances électorales, les Municipales 2026 : dans la 5e circonscription, la ministre déléguée à l’Enfance et conseillère municipale d’opposition (Modem), Sarah El Haïry et dans la 1e, le député sortant Mounir Belhamiti, conseiller municipal d’opposition (Renaissance) à Nantes.

