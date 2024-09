Après cinq jours de consultation des militants, les écologistes nantais ont à présent leur « cheffe de file » pour les élections municipales à venir. Ils étaient trois à briguer le poste : Marie Vitoux (36 ans, urbaniste et adjointe de quartier Nantes‐Sud), Simon Citeau (37 ans, conseiller dans les transports publics et adjoint de quartier Doulon‐Bottière) et Abdellatif Lagnaoui (64 ans, militant sans mandat, ancien cadre territorial).

Marie Vitoux emporte donc cette consultation auprès des 150 votants. La feuille de route affichée dans le communiqué des écologistes est claire : « représenter l’écologie politique à Nantes et, à l’image de Marine Tondelier dans la construction du Nouveau Front Populaire, renforcer les liens entre les différents mouvements de gauche nantais. Nous devons porter un programme de rupture, qui doit affirmer nos revendications écologistes. »

Le choix des militants écologistes nantais s’est donc porté sur un profil combatif, plus radical que les deux autres concurrents. Depuis son arrivée au conseil municipal de Nantes en juillet 2020, l’adjointe au maire chargée de l’économie sociale et solidaire et de la mixité et diversité dans l’emploi s’est montrée particulièrement offensive sur certains dossiers sociétaux.