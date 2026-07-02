Voici 33 pages, bien que techniques, qui s’avèrent très fâcheuses pour Nantes Métropole comme pour la Semitan. Et pourraient avoir de lourdes conséquences. La chambre régionale des comptes vient de rendre public, fin juin, son avis de contrôle budgétaire concernant le contrat de délégation de service public XXL du transport public nantais – 1,5 milliard d’euros jusqu’en 2032 – signé entre Métropole et l’opérateur nantais de transports en communs.

Cet avis fait suite à une demande de la préfecture de la Loire‐Atlantique, qui a décidé à sa lecture « de saisir le tribunal administratif afin qu’il se prononce sur ce contrat de DSP », comme l’a appris Mediacités ce 1ᵉʳ juillet. Parce que ses conclusions sont pour le moins sévères. Les magistrats financiers y étrillent le contrat entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier dernier après un vote du conseil métropolitain quelques mois plus tôt.

Ils estiment de manière générale « que l’organisation de la procédure de passation du contrat a méconnu les principes de libre et égale concurrence, dès lors que cela a pu limiter les candidatures de nouveaux opérateurs économiques ». Par divers mécanismes, la convention serait contraire « à ce qu’exige une délégation de service public » et « présente donc un risque de requalification en marché public ».

« Dissuader » la concurrence

Dans sa réponse de huit pages à la préfecture, fournie à Mediacités, Nantes Métropole répète à plusieurs reprises avoir « respecté le cadre légal », preuves à l’appui. Mais c’est bien la place et la forme juridique de la Semitan, créée en 1979 en société d’économie mixte pour gérer le réseau de transports de l’agglomération nantaise, qui sont en jeu. Son actionnaire principal est aujourd’hui toujours la Métropole aux côtés d’acteurs privés comme Transdev.

Dans le détail, l’avis de la Chambre régionale des comptes s’avère accablant. Sur les informations dont disposaient les candidats, par exemple. « Les registres d’entretien du matériel roulant n’étaient pas fournis alors qu’il résultait des données de mise en service des tramways que certains, datant des années 1980 » ; « Les données relatives au personnel étaient, en dehors d’un tableau des emplois, inexistantes » ; « La plupart des données d’activité étaient fournies dans un format de fichier (PDF) et sous forme de graphiques les rendant très difficilement exploitables par un concurrent éventuel. »

De quoi « dissuader, dès la publication de l’avis de concession, des concurrents éventuels de participer à la consultation ». Autre élément décourageant pour ceux‐ci : malgré l’ampleur du réseau de transport Naolib, dans la septième agglomération de France, Nantes Métropole n’a pas estimé « requis » de « l’allotir » c’est-à-dire de le saucissonner en plusieurs parties.

Ce qui a fonctionné, puisque, comme l’a révélé Mediacités dès octobre, un seul courageux a essayé de déposer une offre concurrente. Il s’agit de STE Grand Sud, un spécialiste du transport…. de personnes en situation de handicap. Et l’on ignore toujours pourquoi il a candidaté. Contactée, l’entreprise basée à Toulouse (environ 1 200 salariés) n’a pas répondu à nos sollicitations.

D’ailleurs, STE Grand Sud a été particulièrement mal traitée – pour ne pas dire plus – par Nantes Métropole, nous apprend la CRC. Face à l’incomplétude de son dossier de candidature, la collectivité lui a envoyé un courrier reçu un vendredi à 17h48 lui donnant jusqu’à… lundi 13h pour lui envoyer les (nombreux) documents manquants. Pire, il s’est « écoulé plus d’un an et demi entre la décision de rejet de la candidature de la société STE Grand Sud et sa notification », soit entre fin mars 2024… et mi‐octobre 2025, après le vote des élus métropolitains.

11 minutes de débat

« Sa candidature n’aurait (…) en tout état de cause pas été retenue », balaie Nantes Métropole dans sa réponse. De leur côté, les magistrats financiers n’en démordent pas. « En définitive, il résulte de l’ensemble des points examinés au titre de la passation que Nantes Métropole a méconnu les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures et qu’ainsi, elle est irrégulière. » De quoi créer un malaise politique relatif.

L’avis de la CRC sur ce contrat de la Semitan était le dernier point à l’ordre du jour du conseil métropolitain de ces 25 et 26 juin. Le débat a duré à peine 11 minutes, montre en main. « Franchement je ne sais pas trop ce qu’il aurait fallu faire en plus. Relancer pour avoir d’autre candidatures ? », s’agace alors Bertrand Affilé, premier vice‐président (PS) de Johanna Rolland. « Ce contrat a nécessité beaucoup de travail, pendant des années, du département des mobilités, du département financier de Nantes Métropole, de la Semitan. Et là on a un magistrat de la CRC qui a sans doute des supers pouvoirs pour regarder tous ces documents en un mois », ironise même le (nouveau) président de la Semitan.

« La CRC ne formule pas de simples recommandations techniques ou des formulations anecdotiques, elle décrit un contrat qui n’a pas été négocié dans les meilleures conditions pour Nantes Métropole », critique pour sa part Sarah El Haïry (MoDem), présidente du groupe d’opposition Un nouveau souffle pour Nantes Métropole (13 élus, nantais pour la plupart). « On y tient à cet opérateur, on l’aime tous. Mais lorsqu’une collectivité ne se met pas en situation de négocier avec plusieurs candidats, elle se prive d’un levier essentiel pour obtenir le meilleur contrat possible pour les finances publiques. »

Et proposer de meilleurs transports publics pour les usagers nantais ? « Nous avons organisé 30 réunions de négociations avec la Semitan pour challenger l’unique candidat recevable, rétorque Simon Citeau, vice‐président (écologiste) en charge des mobilités, joint par téléphone. La question est : est‐ce que l’exploitation de ce réseau est efficiente ? Si on compare avec des réseaux analogues, à Montpellier par exemple, nous avons le réseau qui coûte le moins cher au kilomètre. Il ne faudrait pas que les habitants et les habitantes pensent que l’on gaspille l’argent public. »

L’ombre de la société publique locale

Juridiquement, il existe cependant une solution pour que la métropole garantisse le contrôle public de son réseau de transports Naolib via sa propre structure, sans passer par une mise en concurrence, tout en respectant la réglementation.

« L’Union européenne impose à la France que les sociétés d’économies mixtes soient soumises à concurrence, comme n’importe quelle société privée, explique Alain Perelstein, ancien contrôleur de gestion publique, devenu consultant indépendant. C’est pour cela que le statut des sociétés publiques locales a été créé. Je ne comprends pas pourquoi la métropole de Nantes n’a pas fait évoluer son montage pour transformer la Semitan en SPL si elle voulait garder l’exploitation du réseau de transports. »

Peut‐être pour des raisons internes alors que la Semitan est un mastodonte ? Peut‐être parce qu’une société publique locale ne peut avoir que des actionnaires publics et que cela aurait écarté Transdev, notamment, de l’équation ? « Dans ce cas‐là, il est possible de créer un groupement d’intérêt économique [annexe link=« GIE »]

NGE

Créée en 1976, l’entreprise publique locale NGE, mais aussi un GIE, gérant des parkings couverts, le contrôle du stationnement, la piscine et le camping du Petit‐Port, les ports de plaisance de Nantes, etc.

[/annexe] qui pilote la SEM d’un côté, sur les fonctions supports, et la SPL de l’autre, sur l’exploitation du réseau. » Une manière de conjuguer contrôle public sur le service et actionnariat privé.

D’autant plus que le contrat de concession à 1,5 milliard signé par la Métropole s’avère aussi très déséquilibré économiquement, selon l’analyse (très complexe) de la CRC. Pour schématiser, les magistrats estiment qu’il limite fortement les risques financiers et industriels pour la Semitan, supportés majoritairement par la Métropole, sur le plan des investissements par exemple. À l’inverse, les objectifs de la Semitan, en termes de fréquentation ou d’offre, se montrent relativement faibles.

Dans sa réponse à la préfecture, Nantes Métropole réfute totalement l’analyse de la Chambre et estime que « Le contrat prévoit plusieurs dispositions venant à la fois intéresser le concessionnaire à sa bonne réalisation et accroître les risques qu’il doit assumer. » Mais la direction générale des services (DGS) se contente d’argumenter sur la forme sans entrer dans les détails. Or, « dans son analyse, particulièrement fine, juge le spécialiste Alain Perelstein, la CRC constate que d’un point de vue formel le contrat prévoit une prise de risque mais que, après calculs, cette prise de risque est modérée ».

Dorénavant, la Métropole présidée par Johanna Rolland devra défendre son point de vue devant la justice administrative. « Les conséquences financières peuvent être importantes et les Nantais risquent de payer la légèreté de Nantes Métropole ! », estime Sarah El Haïry. Une procédure qui s’annonce cependant longue. Elle pourrait courir… jusqu’à la fin du contrat actuel, prévue dans six ans. Soit quand se tiendront les prochaines élections municipales.

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Actionnariat ● Nantes Métropole : 65 %.

● Transdev : 14,99 %.

● CCI Nantes‐Saint‐Nazaire : 10 %,

● Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire : 10 %.

● Divers associations et indépendants (0,1%)

69 lignes Le réseau de transport dessert 24 communes et comprend trois lignes de tramway (cinq en 2027), une ligne de busway, 10 lignes de bus à haut niveau de service (chronobus), 45 lignes de bus, trois lignes fluviales (navibus), une navette aéroport, un service de

transport à la demande, 38 lignes scolaires et 281 circuits scolaires.