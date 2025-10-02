Semitan, archives et Hôtel‐Dieu au menu du conseil métropolitain

Mediacités décrypte pour vous quatre dossiers débattus par les élus de la Métropole de Nantes ces 2 et 3 octobre, et vous donne accès à l’intégralité des délibérations soumises au vote.

C’est la rentrée déjà bien sonnée et le cartable des élus métropolitains est rempli de 60 délibérations à examiner ce jeudi 2 et ce vendredi 3 octobre. Un conseil métropolitain qui se déroule en période officielle de pré‐campagne depuis le 1er septembre. Elle impose « la neutralité de la communication publique », contraignant par exemple la majorité sortante (rose‐rouge‐verte en l’occurrence) à ne plus valoriser son mandat.

À l’ordre du jour de ce conseil métropolitain, un bon nombre de délégations de services publics à reconduire. Il s’agit pêle‐mêle de la DSP des crématoriums, des Machines de l’île, du château des ducs de Bretagne, ou de la Cité des Congrès… Mais également de nouvelles enveloppes pour des travaux ou des équipements. De notre côté, nous avons retenu quatre délibérations et quelques chiffres dans l’océan des 155 pages à l’ordre du jour.

https://www.mediacites.fr/veracites/nantes/2025/04/10/johanna-rolland-a-t-elle-tenu-96-de-ses-promesses-comme-elle-laffirme/

Un nouveau ticket pour la Semitan

C’est tout sauf une surprise. La Semitan a été retenue pour assurer de nouveau la délégation de service public de gestion du réseau de transports de la Métropole jusqu’en 2031. Reste aux élus de valider ce choix. La précédente DSP courait de 2019 à 2025. Un seul courageux a déposé une offre concurrente cette année, et l’on ignore …